Ederson Juventus l’Atalanta fa muro | via da Bergamo solo per quella cifra! Cosa filtra sul futuro del centrocampista brasiliano Ultime

Il futuro di Ederson in bilico tra Juventus e Atalanta, con la Dea che alza il muro chiedendo almeno 60 milioni. La banda bergamasca si mostra irremovibile, lasciando poche speranze di un trasferimento rapido. Ma cosa filtra realmente sul suo destino? La situazione resta incerta, e i tifosi si chiedono se il centrocampista brasiliano potrà presto vestirsi di bianconero o se resterà un obiettivo irraggiungibile.

Ederson Juventus, muro Atalanta: via solo per quella cifra. Novità sul futuro del centrocampista brasiliano. Cosa filtra. Come riferito dal Corriere dello Sport, Ederson piace molto alla Juventus, ma l’ Atalanta continua a fare muro. La richiesta della Dea per il cartellino del brasiliano è di almeno 60 milioni di euro. Il club bergamasco, di fatto, lo ritiene incedibile e lascerà partite Ederson solo per un’offerta irrinunciabile. Serviranno dunque delle cessioni importanti in casa bianconera, come quella di Douglas Luiz. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ederson Juventus, l’Atalanta fa muro: via da Bergamo solo per quella cifra! Cosa filtra sul futuro del centrocampista brasiliano. Ultime

In questa notizia si parla di: juventus - atalanta - muro - ederson

