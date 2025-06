Ederson Juve | la mossa di quella rivale dei bianconeri rischia di cambiare tutto! Contropartita nell’affare con l’Atalanta tutti gli aggiornamenti

Il calciomercato si infiamma: l’Inter sorprende tutti con una mossa strategica per Ederson, uno dei centrocampisti più forti della Serie A, rischiando di sparigliare le carte nell’affare con l’Atalanta. La partita tra le grandi del calcio italiano si fa sempre più accesa, e le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per il destino del talento brasiliano. La sfida tra Juventus e Inter sta scrivendo un nuovo capitolo: chi avrà la meglio?

Ederson Juve: la mossa dell’Inter può rovinare tutto! Contropartita nell’affare con l’Atalanta, tutti gli aggiornamenti sul futuro del brasiliano. Il calciomercato entra nel vivo con un vero e proprio “derby d’Italia” per uno dei centrocampisti più dominanti della Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bergamo, l’Inter ha deciso di sfidare apertamente la Juve nella corsa a Ederson, dinamico e potente centrocampista brasiliano dell’Atalanta. Sull’ex Salernitana, classe 1999, c’è da registrare anche il ricco interesse dell’Al Hilal, club ora guidato dal tecnico Simone Inzaghi, ma la volontà del giocatore sembra essere quella di rimanere in Europa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ederson Juve: la mossa di quella rivale dei bianconeri rischia di cambiare tutto! Contropartita nell’affare con l’Atalanta, tutti gli aggiornamenti

In questa notizia si parla di: juve - mossa - tutto - contropartita

Calciomercato Juve, blitz in Italia: gli agenti hanno incontrato una rivale. Mossa a sorpresa per l’obiettivo dei bianconeri. Gli ultimi aggiornamenti - Calciomercato Juve in fermento: un blitz in Italia ha svelato l'interesse del Napoli per Jonathan David.

Purtroppo quello che avevo ipotizzato post dimissioni di Calvo, si sta concretizzando: la Juve rischia di perdere il suo consigliere federale (ne possono essere nominati solo due in quota alla Serie A) dopo aver fatto di tutto per ottenerlo. Ricordiamoci che abbi Vai su Facebook

Juventus, Giuntoli si gioca tutto a gennaio: l’ultima mossa scatena il web; Juventus, la mossa per arrivare a Tonali; Ultimissime Calciomercato Juve | Trattative | Ultim'ora.

Maxi operazione tra Juve e Napoli: tre contropartite per Osimhen - Il Ds bianconero Giuntoli rimane sulle tracce del centravanti nigeriano in vista del prossimo mercato estivo: le mosse della Juventus per sbloccare l’affare Tutto in evoluzione alla Juventus e ... Lo riporta calciomercato.it

Lucca-Juve, il rischio asta e la mossa di Giuntoli per abbassare il prezzo - magari mettendo sul piatto una contropartita tecnica per abbassare l’importo del cartellino. Segnala tuttosport.com