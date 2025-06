Ecco la spiaggia ‘pet friendly’ Sgambatoio a un passo dal mare

Scopri Altamarea Beach Village, la spiaggia pet friendly che trasforma il soggiorno con il tuo amico a quattro zampe in un’esperienza indimenticabile. Con percorsi di formazione e servizi dedicati, questa struttura ha ottenuto la prestigiosa certificazione ‘Dog in dog out’, garantendo un’accoglienza su misura per i nostri amici pelosi. Per l’estate, preparati a vivere momenti di relax e divertimento in un ambiente dove il benessere di tutto il nucleo familiare, anche a quattro zampe, è la priorità.

Altamarea Beach Village lancia una serie di servizi per accogliere in spiaggia ospiti a quattro zampe. Una struttura veramente ‘dog friendly’, con percorsi di ricerca e formazione, che hanno permesso allo stabilimento cattolichino di ottenere la certificazione da un’azienda leader come ‘Dog in dog out’, con protocolli operativi su misura per diventare strutture ricettive che si occupano di ospitalità per gli amici a quattro zampe. Per l’estate 2025 all’Altamarea Beach Village è arrivato il Bau Garden, uno sgambatoio a due passi dalla spiaggia, allestito per consentire agli animali di correre e trovare un percorso ombreggiato anche nelle giornate più calde, a favore di tutta la zona Nord di Cattolica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ecco la spiaggia ‘pet friendly’. Sgambatoio a un passo dal mare

