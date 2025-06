Ecco il vademecum della Regione Per un’estate sicura e spensierata E golosa con un gelato di qualità

Sei pronto a vivere un’estate all’insegna della sicurezza, del piacere e del buon gusto? La Regione ha preparato un vademecum per rendere la tua stagione estiva spensierata, gustosa e senza pensieri, con un gelato di alta qualità. Dalla tradizione dei gusti intramontabili alle novità fresche della frutta, il gelato è il protagonista di momenti speciali. Ma come cambiano le preferenze durante i mesi più caldi? Scopriamolo insieme!

Alzi la mano chi d'estate sceglie il gelato e magari lo sostituisce al pranzo? Le mani alzate non si contano, tutta la famiglia ama il gelato e il gelato di qualità, fa bene. Ma d'estate cambiano i gusti? "Chi ama il gelato lo ama d'inverno e d'estate e per quanto riguarda la nostra esperienza i gusti intramontabili sono crema, cioccolato, bacio, pistacchio. I gusti classici. Ma d'estate il gelato alla frutta viene scelto anche da chi ama i gusti classici", a parlare è Roberto Vannozzi, che con il fratello Galliano, è il volto di uno dei locali storici della passeggiata, ovvero "Galliano", che dal 1923, con tradizione artigianale di gelateria e pasticceria, è gestito dalla stessa famiglia da quattro generazioni.

