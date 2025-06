Ecco come Francis Kaufmann alias ' Rexal Ford' ha abbandonato i corpi e si è nascosto anche a villa Pamphili

Ecco come Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, ha lasciato i corpi e si è nascosto a Villa Pamphili, sollevando una domanda cruciale: si poteva evitare l'orrore che si è consumato? La risposta non è affatto ovvia. Kaufmann, vero maestro della truffa, partito dagli Stati Uniti, ha tessuto una rete di inganni che ancora oggi lascia senza parole. Ma cosa si nasconde dietro questa fuga? Scopriamolo insieme.

La domanda è d'obbligo, l'orrore di villa Pamphili si poteva evitare? La risposta è tutt'altro che scontata. Francis Kaufmann, che nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Roma viene citato ancora come Rexal Ford, è un mago della truffa. Un uomo che, partito dagli Stati Uniti con il.

Rexal Ford, il vero nome è Charles Francis Kaufmann: la "nuova" identità presa nel 2019. Chi è davvero il presunto killer di Villa Pamphilj - Rexal Ford, conosciuto ufficialmente come Charles Francis Kaufmann, ha fatto parlare di sé nel 2019 con una nuova identità che ha nascosto un passato oscuro.

Villa Pamphili, gli inganni di Francis Kaufmann – Rexal Ford. Il produttore: «Mi chiese aiuto per un film, arrivò con la donna e la bambina» - Il 46enne, cittadino americano, negli Stati Uniti è stato arrestato cinque volte per violenza domestica e aggressioni. Come scrive vanityfair.it

Delitto di Villa Pamphilj, la giudice: “Kaufmann ha lasciato i corpi nudi per depistare le indagini e guadagnare tempo” - Gli atti dell'Fbi: l'uomo era stato per 5 volte per violenza domestica e aggressioni ... Si legge su ilfattoquotidiano.it