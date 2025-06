Eccessiva tensione | svelate le cause del blackout in Spagna

Il blackout in Spagna del 28 aprile ha scosso il sistema energetico, rivelando le vere cause dietro l’emergenza. La ministra per la Transizione ecologica ha spiegato come un fenomeno di sovratensione abbia provocato un collasso imprevisto, mettendo in luce criticità ancora presenti nel network. Questa vicenda ci invita a riflettere sull’importanza di infrastrutture resilienti e sicure per garantire un futuro energetico stabile e sostenibile.

Il 28 aprile la Spagna è stata colpita da un blackout elettrico causato da un fenomeno di sovratensione: ecco cosa ha dichiarato la ministra spagnola per la Transizione ecologica e i dettagli del collasso dell'intero sistema.

Madrid, 'blackout fu causato dall'eccessiva tensione' - Il blackout che il 28 aprile ha oscurato totalmente la Spagna "ha avuto come causa un fenomeno di sovratensione. Come scrive msn.com

Blackout Spagna, guasto dovuto a cascata di sovratensioni - La ministra della Transizione Ecologica spagnola Sara Aagesen ha presentato al Consiglio dei ministri le prime conclusioni del rapporto della commissione ... Scrive msn.com