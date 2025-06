Ebret nel 2024 in lieve flessione il fatturato delle imprese artigiane della Toscana

Nel 2024, il panorama delle imprese artigiane toscane registra una lieve contrazione del fatturato dello 0,1%, riflettendo dinamiche settoriali contrastanti. Mentre alcuni comparti affrontano sfide significative, altri mostrano segnali di resilienza. Questa fotografia economica sottolinea l’importanza di strategie innovative e adattamento per mantenere competitività nel mercato. Scopriamo insieme le tendenze e le opportunità che si profilano nel cuore della Toscana, una terra di eccellenze artigiane.

Firenze, 17 giugno 2025 - Nel 2024 il fatturato delle imprese artigiane toscane è calato dello 0,1% rispetto all'anno precedente, ma il dato rappresenta la sintesi di andamenti contrapposti sotto il profilo settoriale: secondo il rapporto Ebret presentato a Firenze, il calo è più marcato per concia-pelletteria-calzature (-13,2%), carta-stampa (-4,3%), legno-mobili (-2,5%), prodotti in metallo (-2,2%), gomma-plastica (-2,1%), abbigliamento (-1,1%). La quota di imprese che hanno fatto investimenti è scesa al 22%, oltre dieci punti percentuali in meno rispetto al biennio 2022-2023. Per la prima volta dal 2020 sono tornati a diminuire i dipendenti artigiani (-1,5%). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ebret, nel 2024 in lieve flessione il fatturato delle imprese artigiane della Toscana

In questa notizia si parla di: imprese - ebret - fatturato - artigiane

L'artigianato toscano è in piena stagnazione, fra crisi della filiera della pelle e prospettive incerte. A dirlo è l'XI° Rapporto EBRET presentato stamani: nel 2024 calati sia fatturato (-0,1%) che occupati (-1,5%). Preoccupa il 2025. Vai su X

#LECCE #Parabita - Torna anche quest’anno la Mostra dell’Artigianato Locale “ , promossa da Confartigianato Imprese Lecce insieme alla sezione locale Artigiani Parabita. L’appuntamento, giunto alla sua 51° edizione, si te Vai su Facebook

Ebret, nel 2024 in lieve flessione il fatturato delle imprese artigiane della Toscana; Artigianato: Rapporto Ebret, nel 2024 fatturato -0,1%. Netto calo per concia-pelletteria-calzature; L’artigianato toscano è in piena stagnazione.

Artigianato: Rapporto Ebret, nel 2024 fatturato -0,1%. Netto calo per concia-pelletteria-calzature - E' stato presentato il 16 giugno 2025 a Firenze presso l'AC Hotel Firenze il "Rapporto economico annuale dell'Artigianato toscano" ... controradio.it scrive

L’artigianato toscano è in piena stagnazione - Nel 2024 sono calati sia il fatturato (- Come scrive nove.firenze.it