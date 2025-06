Eav emette biglietti celebrativi per il quarto scudetto del Napoli

Per celebrare il storico quarto scudetto del Napoli, Eav ha deciso di rendere omaggio alla squadra con otto titoli di viaggio speciali, simboli di un’impresa straordinaria. Come già avvenuto in passato, per il terzo tricolore della squadra, anche questa volta l’Ente Autonomo Volturno ha scelto di creare biglietti celebrativi unici, per portare avanti la passione e l’orgoglio partenopeo. A partire dal […]

Per celebrare il quarto scudetto del Napoli, Eav emette otto differenti titoli di viaggio dedicato all'impresa calcistica della squadra. Come avvenuto per il terzo scudetto del Napoli, anche per il tricolore della squadra allenata da Antonio Conte l'Ente Autonomo Volturno ha deciso di stampare biglietti celebrativi. Come fa sapere la stessa Eav, "a partire dal

