E45 troppo rumorosa vicino alle case Sì del Comune ai pannelli fonoassorbenti

Da oltre vent’anni, i residenti delle zone Pesci D’oro, Boschetto, Montesca, Casalsole e Popolo chiedono interventi per ridurre il rumore della E45, spesso insopportabile vicino alle abitazioni. Nonostante le ripetute richieste e l’attenzione crescente, l’Anas sembra aver messo da parte questa problematica. Ora, con il via libera del consiglio comunale, si apre una speranza concreta: la realizzazione di pannelli fonoassorbenti per restituire tranquillità alle famiglie e migliorare la loro qualità di vita.

La E45 troppo "rumorosa" in alcuni tratti vicini alle case: "Anche i residenti hanno diritto di dormire.". La strada è ben nota e pure la vicenda che riguarda il passaggio in alcuni quartieri della città dove la E45 è prossima alle abitazioni: zone Pesci D'oro, Boschetto, Montesca, Casalsole e Popolo. Da 20 anni i residenti chiedono la messa in posa di barriere fonoassorbenti ma l' Anas fa spallucce. Ora però il consiglio comunale ha approvato una mozione per l'adozione di misure tese a mitigare l'impatto acustico. La prima petizione popolare risale al 2003 e fu sottoscritta da 50 cittadini; 22 anni dopo il comune di Città di Castello si rivolgerà di nuovo ad Anas per chiedere gli interventi necessari a mitigare il rumore legato al traffico veicolare lungo la E45.

