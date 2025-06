E45 al via una nuova fase dei lavori di riqualificazione dello svincolo di Mercato Saraceno

L’E45 si prepara a una nuova, entusiasmante fase di riqualificazione dello svincolo di Mercato Saraceno, promettendo un miglioramento sostanziale della viabilità e della sicurezza. Da mercoledì 7 luglio, la rampa in uscita direzione Roma sarà temporaneamente chiusa al traffico, segnando l'inizio di interventi strategici. Questi lavori, che dureranno fino all’8 settembre, rappresentano un passo importante verso una mobilità più fluida e moderna per tutti gli utenti.

Al via una nuova fase dei lavori di riqualificazione dello svincolo di Mercato Saraceno lungo l'E45. Da mercoledì a lunedì 7 luglio sarà chiusa al traffico, in direzione Roma, la rampa in uscita. Sempre dal 18 giugno ma fino a lunedì 8 settembre resteranno interdette al traffico le rampe di.

