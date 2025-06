E' una vergogna che non si sia espresso Revoca immunità Salis Procaccini sprona il Parlamento Ue

Il caso di Ilaria Salis scuote il Parlamento europeo, con Procaccini che sprona a revocare immediatamente l'immunità dell'eurodeputata. La sua detenzione ingiusta e le accuse infamanti rappresentano un gravissimo attacco ai diritti fondamentali, sollevando un acceso dibattito sulla giustizia e le libertà in Europa. È ora di fare chiarezza, perché la difesa dei valori democratici non può essere messa in secondo piano.

Tiene banco il caso della revoca dell'immunità a Ilaria Salis. L'insegnante monzese militante dell'estrema sinistra, è stata detenuta per oltre 15 mesi in Ungheria, accusata di avere aggredito due militanti di estrema destra: venne portata in Tribunale ammanettata, incatenata e al guinzaglio. Candidata da Avs, è stata eletta eurodeputata nel 2024 e rilasciata dall'Ungheria, che comunque la vuole processare (secondo fonti di stampa rischia fino a 24 anni di carcere). Il gruppo dei Conservatori e Riformisti nel Parlamento Europeo spera che la commissione Juri dia "presto" il proprio parere sulla richiesta di revoca dell'immunità per l'eurodeputata di Avs Ilaria Salis (The Left), affinché l'Aula possa decidere del suo destino. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - «E' una vergogna che non si sia espresso». Revoca immunità Salis, Procaccini sprona il Parlamento Ue

