E' una vergogna che non abbia ancora votato Immunità Salis Procaccini sprona il Parlamento Ue

È inaccettabile che il Parlamento europeo non abbia ancora votato sulla revoca dell’immunità di Ilaria Salis. Questa vicenda solleva questioni cruciali di giustizia e diritti umani, mentre il caso della militante monzese continua a far parlare. È tempo che le istituzioni europee si pronuncino con fermezza: la trasparenza e l’etica devono prevalere. La questione resta aperta e impellente, e il futuro di questa decisione dipende dalla vostra azione.

Tiene banco il caso della revoca dell'immunità a Ilaria Salis. L'insegnante monzese militante dell'estrema sinistra, è stata detenuta per oltre 15 mesi in Ungheria, accusata di avere aggredito due militanti di estrema destra: venne portata in Tribunale ammanettata, incatenata e al guinzaglio. Candidata da Avs, è stata eletta eurodeputata nel 2024 e rilasciata dall'Ungheria, che comunque la vuole processare (secondo fonti di stampa rischia fino a 24 anni di carcere). Il gruppo dei Conservatori e Riformisti nel Parlamento Europeo spera che la commissione Juri dia "presto" il proprio parere sulla richiesta di revoca dell'immunità per l'eurodeputata di Avs Ilaria Salis (The Left), affinché l'Aula possa decidere del suo destino. 🔗 Leggi su Iltempo.it