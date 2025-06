È stato la mia rete di salvataggio ha detto Rita Dalla Chiesa a La Volta Buona ricordando l' ex marito Fabrizio Frizzi Un rapporto intenso durato 16 anni che si è concluso nel 2002 senza strappi né rancori

Rita Dalla Chiesa ha condiviso un ricordo intimo e affettuoso di Fabrizio Frizzi, il grande amore della sua vita, scomparso nel 2018. Dopo 16 anni di un rapporto intenso e privo di rancori, la conduttrice racconta con dolcezza come siano rimasti amici fraterni, dimostrando che l’amore può trasformarsi in un legame profondo anche oltre il tempo e le circostanze. Fabrizio Frizzi e i loro momenti indimenticabili rimarranno sempre nel cuore.

È un ricordo intimo e pieno di affetto quello che Rita Dalla Chiesa ha condiviso a La Volta Buona ripercorrendo la sua lunga storia d'amore con Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018. Un rapporto intenso, durato 16 anni, che si è concluso nel 2002 senza strappi né rancori. «Ho accolto la sua richiesta, e non l'ho inseguito quando tutto è finito. Siamo rimasti in ottimi rapporti, fraterni direi», ha spiegato la conduttrice. Fabrizio Frizzi e i suoi amori, da Rita Dalla Chiesa a Carlotta Mantovan. guarda le foto «È stato la mia rete di salvataggio». « Non pensavo che saremmo stati insieme così tanto », ha confessato la conduttrice ripensando all'inizio della relazione.