È stato approvato il calendario venatorio via libera alla caccia dal primo settembre

La regione Abruzzo apre le porte alla caccia con il via libera al calendario venatorio 2025/2026, che consente l’attività dal primo settembre fino a fine gennaio. Una decisione che suscita entusiasmo tra gli appassionati, ma anche attenzione alle normative e alla tutela dell’ambiente. La stagione si preannuncia ricca di sfide e opportunità: scopriamo insieme cosa cambia e quali sono le novità più importanti.

«La giunta regionale dell'Abruzzo ha dato il via libera al calendario venatorio per la stagione 20252026, che stabilisce l'inizio dell'attività venatoria il primo settembre e la conclusione a fine gennaio». Ad annunciarlo è il vicepresidente e assessore regionale ad Agricoltura, Caccia e Pesca.

