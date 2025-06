Estate a Villorba | in programma tredici eventi gratuiti sotto le stelle

Preparati a vivere un’estate indimenticabile a Villorba! Dal 21 giugno, in occasione della Giornata internazionale della musica e del solstizio d’estate, si apre la rassegna "E…state a Villorba 2025". Con ben 13 eventi gratuiti sotto le stelle, questa manifestazione promette di portare musica, spettacoli e divertimento per tutta la comunità, rendendo i lunghi giorni estivi pieni di emozioni e momenti speciali. Non perdere l’opportunità di vivere l’estate nel cuore del nostro paese!

La Giornata internazionale della musica di sabato 21 giugno, nel giorno del solstizio d'estate, aprirà la rassegna "E.state a Villorba 2025" che quest'anno ha in programma ben 13 eventi per accompagnare il periodo più caldo dell'anno con spettacoli e momenti di divertimento dopo il grande.

*E…state a Villorba 2025* . *Dal 21 giugno al 23 agosto* . Ritorna la tradizionale rassegna di eventi estivi all'aperto. Appuntamenti per grandi e piccini, cinema, musica e teatro per un'estate all'insegna della cultura e del divertimento.

