E se ci fossi stata io su quell’aereo? Avrei lasciato tutto ‘in ordine’?

...si possono dimenticare facilmente. In un attimo, la vita può cambiare drasticamente, ricordandoci quanto sia fragile e preziosa. Queste esperienze ci insegnano a valorizzare ogni momento e a riflettere sulla nostra stessa esistenza, soprattutto quando ci troviamo a viaggiare tra speranze e incognite. Perché, alla fine, il vero viaggio è quello dentro di noi.

Sono tornata dall’ India il giorno prima che il cielo si aprisse su un volo partito da Ahmedabad e mai arrivato a Londra. Una tragedia in volo. Un superstite. In quelle stesse settimane, anch’io ho volato spesso. Più volte, più rotte. Alcune con Air India. Quando ho letto la notizia, il cuore ha fatto un sobbalzo. Poteva succedere a me. Poteva succedere a chiunque. È uno di quei pensieri che sfiorano la pelle e poi vanno in profondità. Che non servono per spaventare, ma per aprire. Aprire un varco nel quotidiano, nel rimosso, nel non detto. In quel momento, ho sentito affiorare una domanda semplice e spietata: se fossi stata io su quell’aereo, avrei lasciato tutto in ordine? Non parlo solo di carte e documenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it