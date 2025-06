È morto William Langewiesche fu l'unico giornalista che potè entrare tra le macerie delle Torri gemelle

La scomparsa di William Langewiesche, giornalista d'inchiesta di fama internazionale, ci ricorda il potere delle parole e del coraggio. È stato l’unico a varcare le rovine di Ground Zero, offrendo un’intima testimonianza di quei drammatici momenti. La sua eredità , fatta di impeccabile narrazione e impegno, continua a ispirare chi crede nell’importanza di raccontare la verità . Continua a leggere per scoprire la straordinaria vita di quest’uomo eccezionale.

È morto a 70 anni il giornalista d'inchiesta William Langewiesche, uno dei più importanti giornalisti d'inchiesta al mondo, unico a poter entrare a ground zero dopo l'attacco alle Torri Gemelle: in Italia i suoi libri sono stati pubblicati da Adelphi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

