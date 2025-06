È morto David Hekili Kenui Bell attore di ‘Lilo & Stitch’

La tragica scomparsa di David Hekili Kenui Bell, attore hawaiano noto per il suo ruolo di "Big Hawaiian Dude" in Lilo & Stitch, ha sconvolto fan e colleghi. A soli 46 anni, si spegne senza cause sospette, mentre le circostanze sono ancora al vaglio. Il mondo dello spettacolo piange una figura amata, la cui eredità rimarrà nei ricordi di tutti coloro che hanno apprezzato il suo talento e il suo sorriso contagioso.

L'attore hawaiano David Hekili Kenui Bell, noto al grande pubblico per il suo ruolo comico di "Big Hawaiian Dude" nel recente adattamento live-action di Lilo & Stitch, è deceduto all'età di 46 anni. Lo ha confermato la polizia senza segnalare alcun sospetto di morte violenta. Le circostanze sono ancora al vaglio del coroner, ma l'autopsia è in corso per determinare la causa esatta del decesso. L'ultimo saluto della sorella a David. La tragica notizia è stata condivisa dalla sorella, Jalene Kanani Bell, in un commovente post su Facebook il 15 giugno: "È con il cuore pesante che condivido che il mio dolce, generoso, talentuoso, divertente, brillante e bellissimo fratellino.

«È con il cuore pesante che vi annuncio che il mio dolce, generoso, talentuoso, divertente, brillante e bellissimo fratellino David trascorrerà oggi la sua vita in compagnia del Padre Celeste», ha scritto la sorella Jalene Kanani Bell su Facebook. David Hekili Ke Vai su Facebook

