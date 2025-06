È morto David Hekili Kenui Bell attore del live-action Disney Lilo & Stitch L’annuncio della sorella | Era l’uomo più amorevole della mia vita gliene sarò grata

Il mondo del cinema e dei fan di Disney piange la perdita di David Hekili Kenui Bell, attore amato per il suo ruolo nel live action di “Lilo & Stitch”. La sua scomparsa, annunciata con dolore dalla sorella Jalene Kanani Bell, lascia un vuoto incolmabile. La sua presenza brillante e il sorriso contagioso rimarranno sempre impressi nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. Una perdita che ci ricorda quanto sia preziosa la vita e l’importanza di celebrare ogni istante.

Hollywood in lutto. È morto David Hekili Kenui Bell, l’attore aveva partecipato al live action “Lilo & Stitch”. Ad annunciare la triste notizia, la sorella Jalene Kanani Bell con un lungo post pubblicato su Facebook. Ancora non note le cause del decesso. “È con il cuore pieno di tristezza che vi annuncio che il mio dolce, generoso, talentuoso, divertente, brillante e affascinante fratellino David H. K. Bell trascorrerà la giornata in compagnia del nostro Padre Celeste. – ha scritto la sorella – Aspettavo le parole e il momento giusto per esprimere la mia gratitudine verso un essere umano e di un principe d’uomo che era”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it