È morta agonizzante tra le braccia del marito che piangeva disperato Era incinta | tragico volo in mongolfiera non autorizzato per una coppia

La scorsa domenica in Brasile si è trasformata in una drammatica tragedia: un volo in mongolfiera non autorizzato si è schiantato, lasciando dietro di sé dolore e disperazione. Tra le vittime, una donna incinta che ha perso la vita tra le braccia del marito, ormai sconvolto dal dolore. Una giornata che avrebbe dovuto essere di emozioni e ricordi felici si è conclusa in un tragico lutto, ricordandoci quanto siano fondamentali sicurezza e responsabilità in ogni avventura.

Doveva essere una giornata emozionante e da raccontare ai figli, invece è finita in tragedia. Lo scorso 15 giugno, infatti, una mongolfiera senza licenza si è schiantata nella zona rurale di Capela do Alto, in Brasile, da dove era partita. Una donna, incinta secondo quanto riportato da People, ha perso la vita mentre era in un viaggio romantico col proprio marito e altre 11 persone sono rimaste ferite. Tragedia – La scorsa domenica in Brasile si celebrava San Valentino e per tante coppie è stata l’occasione per organizzare un weekend romantico. Nello stato di Sao Paolo, a sud-est del Brasile, diverse coppie avevano deciso di fare un giro in mongolfiera, ma è scattata la tragedia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

