È mistero sulla presenza di Kate Middleton alla competizione equestre di Ascot uno degli eventi più prestigiosi del calendario Royal

Il Royal Ascot, uno degli eventi più prestigiosi del calendario reale britannico, è sempre avvolto da un’aura di mistero e glamour. Tra cappellini stravaganti, cocktail scintillanti e fragole alla panna, la presenza di Kate Middleton suscita curiosità e sospetti. Cosa si cela dietro il suo arrivo? Quali segreti si nascondono dietro questa elegante partecipazione? Scopriamo insieme le ultime indiscrezioni sull’evento più atteso dell’anno, che promette di sorprenderti fino all’ultimo giorno.

C on la sua consueta parata di cappellini e fascinator eccentrici e spesso bizzarri, fiumi di cocktail e champagne e le immancabili coppette di fragole alla panna, il Royal Ascot attrae ogni anno tutta l’aristocrazia e l’alta società britannica. Un evento equestre che risale al Settecento inglese e a cui si va semplicemente per essere visti. E così sarà anche per l’edizione 2025, che si terrà da oggi fino a sabato 21 presso le piste dell’ Ascot Racecourse, nella contea del Berkshire, a pochi chilometri da Londra. Oltre 250mila spettatori oltrepasseranno i cancelli per assistere alle 35 gare previste quest’anno, incluso il Ladies’ Day di giovedì. 🔗 Leggi su Iodonna.it