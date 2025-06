È lui Trascinato dalla corrente e disperso per 20 ore in mare torna a riva | l’incredibile storia di Federico

Un episodio che sembra uscito da un film, ma è tutta realtà: Federico, 67 anni, trascinato dalla corrente e disperso per 20 ore in mare, ha fatto un ritorno sorprendente alla riva. La sua forza di volontà e il destino si sono uniti in una vicenda che lascia senza parole, dimostrando come la speranza possa prevalere anche nelle situazioni più estreme. Questa incredibile storia ci ricorda che spesso, nel cuore della tempesta, si accende la scintilla della salvezza.

Un uomo scompare in mare e, dopo ore di angoscia, riappare da solo sulla spiaggia, stremato ma vivo. Quella che a prima vista sembrava una tragedia annunciata si è trasformata in una storia a lieto fine dai contorni quasi incredibili. È quanto accaduto tra domenica 15 e lunedì 16 giugno lungo la costa sudorientale della Sicilia, dove un 67enne dato per disperso in mare è riuscito a tornare a riva da solo dopo venti ore alla deriva. Il protagonista di questa straordinaria vicenda è Federico Ottaviano, veterinario originario della provincia di Ragusa, che domenica pomeriggio si trovava a bordo della sua barca a vela al largo di Cava d’Aliga, nel territorio di Scicli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

