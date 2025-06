È la notte prima degli esami | primo banco di prova per oltre 2.900 studenti

200 la notte prima degli esami: il primo banco di prova per oltre 2.900 studenti aretini. Sta per suonare la campanella della prima prova dell'esame di maturità, un momento di sfida e emozione che segna il passo verso il futuro. Sono 2.975 i giovani pronti ad affrontare il tema d'italiano domani alle 8.30, in un percorso che li vedrà protagonisti di un'importante tappa educativa. In totale, come diffuso dall'ufficio scolastico provinciale, sono 150 le classi di maturandi per un...

Sta per suonare la campanella della prima prova dell'esame di maturità. Sono 2.975 gli studenti aretini ammessi e che domani mattina, 18 giugno, alle 8.30 si cimenteranno nel tema d'italiano. In totale, come diffuso dall'ufficio scolastico provinciale, sono 150 le classi di maturandi per un.

