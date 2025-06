È caccia all’esterno in casa Napoli c’è un nome che fa sognare i tifosi | pronto l’affondo decisivo

In casa Napoli si respira un’aria di grande entusiasmo, con i tifosi già sognando un’altra stagione ricca di successi. La dirigenza azzurra lavora intensamente sul mercato per rafforzare la rosa, puntando su un nome che fa sognare: un esterno di livello mondiale pronto a fare il salto di qualità. L’obiettivo è chiaro: ripetere lo straordinario trionfo dello scudetto e conquistare nuovi traguardi. La campagna acquisti è appena iniziata, e le sorprese non sono finite…

Il nome è molto concentrato sul mercato. La dirigenza azzurra, infatti, starebbe pensando di ingaggiare un noto esterno. Sono giorni molto caldi in casa Napoli. Il club azzurro, dopo aver vinto lo Scudetto nella stagione ormai conclusa, è pronto a ripetersi nella nuova annata. Le aspettative sono molto alte, ma ovviamente gli obiettivi dovranno essere “facilitati” a causa degli investimenti che verranno effettuati. Infatti, uno dei tasselli chiave è rappresentato proprio dal mercato estivo. Ad oggi, il DS Manna è tra i dirigenti più attivi, motivo per il quale starebbe puntando un noto esterno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - È caccia all’esterno in casa Napoli, c’è un nome che fa sognare i tifosi: pronto l’affondo decisivo

In questa notizia si parla di: esterno - casa - napoli - nome

Parma-Napoli, tensioni all'esterno dello stadio Tardini: tifosi azzurri cacciati dagli ultras di casa - A poche ore dal big match tra Parma e Napoli, tensioni all'esterno dello stadio Tardini: tifosi azzurri sono stati cacciati dagli ultras di casa.

Il Napoli insiste per Lorenzo Lucca: l’attaccante sogna l’azzurro ? "Il club vuole aumentare il peso offensivo: oltre a un esterno, si cerca un altro attaccante da affiancare a Lukaku. Il nome caldo è quello di Lucca, sempre più vicino. Il giocatore ha già chiest Vai su Facebook

Mercato Napoli, tutti i nomi degli esterni in corsa: Lookman, Chiesa e non solo…; Moretto: Nome nuovo per l'attacco del Napoli, piace Talbi del Club Brugge; Calciomercato Napoli, tutte le notizie più importanti del 31 gennaio.

Pagina 0 | Mercato Napoli, tutti i nomi degli esterni in corsa: Lookman, Chiesa e non solo… - Continua la caccia agli esterni d’attacco richiesti da Conte per incrementare il potenziale offensivo della squadra e il numero di reti ... Secondo corrieredellosport.it

Mercato Napoli, tutti i nomi degli esterni in corsa: Lookman, Chiesa e non solo… - Continua la caccia agli esterni d’attacco richiesti da Conte per incrementare il potenziale offensivo della squadra e il numero di reti ... Si legge su corrieredellosport.it