E-bike a folle velocità in città | un' intesa per avviare verifiche e punire gli eventuali trasgressori

Le strade cittadine si trasformano in vere e proprie piste di gara, con e-bike che superano i limiti di velocità e mettono a rischio sicurezza. Per questo, le autorità stanno intensificando verifiche e sanzioni, puntando il mirino anche sui trasgressori più veloci. È fondamentale rispettare le regole per garantire un ambiente urbano sicuro e sostenibile per tutti. Solo così potremo convivere armoniosamente tra pedoni, ciclisti e automobilisti.

Non solo monopattini su cui i controlli sono già serrati e per l'utilizzo dei quali oltre 250 multe sono state elevate, ma anche occhio puntato sulle e-bike che sfrecciano in città. Una "corsa" che troppo spesso sembra andare ben oltre i 25 chilometri orari consentiti e il sospetto è che in.

