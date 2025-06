È Aurelio il primo acquisto dello Spezia Il Besiktas mette 8 milioni per Esposito

Inizia una settimana ricca di novità per il calcio italiano, con lo Spezia che ufficializza il primo acquisto stagionale e il Besiktas pronto a mettere 8 milioni per Esposito. Stefano Melissano celebra il rinnovo di contratto e definisce le strategie di mercato, mentre Aurelio sbarca in Liguria con un investimento di 400mila euro e un triennale. E il mercato non si ferma qui...

È la settimana di Stefano Melissano, quella dell’ufficializzazione del rinnovo del suo contratto per altri due anni, quella in cui lo stesso dirigente chiarirà le strategie operative in tema di mercato. Nel mezzo, via libera al primo acquisto stagionale, con l’esercizio da parte dello Spezia del diritto di riscatto con il Palermo per il terzino sinistro Aurelio, con un esborso di 400mila euro e un triennale per il giocatore. Per il portiere Sarr, lo scorso marzo, è scattato l’obbligo di riscatto per 200mila euro con rinnovo fino a giugno 2027. Melissano, in sintonia con il tecnico Luca D’Angelo, ha poi intavolato una serie di trattative su giocatori che potrebbero fare al caso dello Spezia, con l’obiettivo di dotare l’organico di almeno cinque dei setti nuovi innesti preventivati per il ritiro trentino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net