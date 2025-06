È accusato dell’accoltellamento di una coppia di cugini | in carcere minorile un 17enne

Un giovane di appena 17 anni si trova ora nel carcere minorile di Firenze, accusato di aver aggredito gravemente due cugini albanesi in via Verdi. L’indagine, condotta dai carabinieri della Stazione di Firenze Uffizi sotto la supervisione della procura, mette in luce la drammatica escalation di violenza che scuote la città . Un episodio che solleva numerosi interrogativi sulla sicurezza e sul percorso di recupero dei minori coinvolti.

FIRENZE – Condotto al carcere minorile di Firenze il 17enne tunisino accusato di tentato omicidio, porto di armi od oggetti atti ad offendere e lesioni personali aggravate per l’aggressione ad dani di due giovani cugini albanesi in via Verdi. Uno dei due il 30 marzo scorso aveva riportato ferite da arma da taglio al costato, all’anca destra, al gluteo e nella parte lombare. I carabinieri della Stazione di Firenze Uffizi, coordinati dalla procura presso il tribunale dei minori di Firenze guidate dalla dottoressa Roberta Pieri, sono riusciti a raccogliere importanti elementi probatori, cristallizzando le responsabilitĂ dell’indagato – alla cui identità è stato possibile risalire attraverso audizioni testimoniali e alla visione dei filmati di videosorveglianza della zona interessata. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

