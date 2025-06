È a San Felice Circeo il primo nido di tartaruga dell'anno nel Lazio

A San Felice Circeo, nel Lazio, è stato scoperto il primo nido di tartaruga marina del 2025: una Caretta caretta ha deposto le sue uova sulla spiaggia, attirando l’attenzione di giovani locali che hanno prontamente allertato la Capitaneria. Un segnale di speranza e di rinascita per questa specie in via di estinzione. La tutela del nostro mare inizia proprio da questi piccoli gesti di attenzione e rispetto. Continua a leggere.

A San Felice Circeo è stato avvistato il primo nido di tartaruga marina nel Lazio del 2025. Una Caretta caretta ha deposto le uova in spiaggia, seguita da giovani del posto che hanno subito allertato la Capitaneria. Un segnale positivo per la specie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

