Dybala dice no all'Al-Hilal di Inzaghi | rifiutata l'offerta faraonica per il mese del Mondiale per Club

Paulo Dybala ha declinato una proposta faraonica dall’Al-Hilal di Inzaghi, preferendo concentrarsi sul suo percorso e sul mese del Mondiale per club. Una decisione che scuote il mercato e dimostra quanto l’argentino tenga alla sua carriera europea. Un enigma avvolto nel silenzio, ma con un messaggio chiaro: la passione e la determinazione non si comprano con le offerte più ricche.

Come riferito da Esteve Calzada, CEO dell'Al-Hilal, il colpo Inzaghi era già tutto programmato ma si è aspettata la fine della finale di Champions per volontà del tecnico stesso

