Dure accuse tra i Fratelli d' Italia foggiani | Narciso lascia a colpi di bordate replica l' on Lasalandra

In un clima di tensione e scontri interni, Antonio Narciso, ex candidato al Consiglio comunale di Foggia, sceglie di rompere il silenzio e abbandonare Fratelli d’Italia, accusando duramente i vertici del partito. La sua decisione segna una svolta nel panorama politico locale, alimentando polemiche e divisioni. Ma cosa spinge Narciso a lasciare il partito con accuse così pesanti? Scopriamolo insieme.

Antonio Narciso rompe il silenzio e la quiete che si respira in Fratelli d'Italia dall'elezione di Daria Cascarano alla guida del partito cittadino. L'ex candidato al Consiglio comunale di Foggia ritira la tessera e lascia il partito, non senza lanciare gravi accuse nei confronti dei vertici.

