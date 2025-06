Duran Duran in concerto a Roma il racconto di un suono eterno nella città eterna

Duran Duran in concerto a Roma: un viaggio attraverso un suono eterno nella città eterna. Questi decenni di musica sono la prova che, oltre ai pezzi indimenticabili, ciò che li rende unici è un sound inconfondibile, solo loro. Una presenza che ha resistito al tempo, catturando cuori e generazioni. Guardando il loro spettacolo, si comprende che il segreto del successo risiede nella magia di un sound irripetibile, che continuerà a vivere nel cuore dei fan.

Guardando il loro concerto capisci che se sono qui da oltre 40 anni, e sono rimasti, è perché hanno i pezzi. Ma anche perché hanno soprattutto un suono. Un suono che è solo il loro.

La voce di Simon Le Bon tiene (non come a Sanremo) e le hit trasformano gli spettatori non giovanissimi in una congrega di invasati. La recensione della prima delle due date dei Duran Duran al Circo Massimo di Roma. Vai su Facebook

