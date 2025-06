Duplice omicidio dei fratelli Marrandino il killer | Dopo che li ho uccisi volevo spararmi ma non ho avuto il coraggio

Una tragedia sfociata in un drammatico confronto tra due fratelli e un uomo, Antonio Mangiacapre, che ha portato a un duplice omicidio. Le sue parole rivelano un episodio carico di tensione e rimorso, con un proposito di suicidio che non si è concretizzato. Un racconto che scuote le coscienze e pone domande sulla spirale di violenza e le scelte estreme alla base di fatti così tragici.

"Ho acquistato la pistola da alcuni rom e la portavo con me in auto perchè la volevo provare e stavo andando in un terreno abbandonato a sparare e mi sono imbattuto nei fratelli Marrandino ed è nata una lite per la viabilità". Sono le dichiarazioni rese da Antonio Mangiacapre, 54 anni, operaio.

