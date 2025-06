Dune | Messiah trovati gli interpreti per i figli di Paul e Chani

Le anticipazioni sul cast di Dune: Messiah si fanno sempre più interessanti. Dopo la conferma di Robert Pattinson nel ruolo di Skytale, emergono nuovi dettagli sui giovani protagonisti: Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke saranno i gemelli Leto II e Ghanima, i figli di Paul e Chani. Un cast stellare che promette di rendere questa seconda parte della saga ancora più avvincente…

In seguito alla recente notizia che la star di The Batman, Robert Pattinson, interpreterà il malvagio Skytale nell’adattamento di Denis Villeneuve di Dune: Messiah, abbiamo un’interessante anticipazione sul casting da Nexus Point News. Secondo il sito, Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke interpreteranno i figli gemelli di Paul Atreides ( Timothée Chalamet ) e Chani ( Zendaya ), Leto II e Ghanima. Questi personaggi vengono introdotti solo verso la fine del secondo romanzo di Frank Herbert, quando Chani muore durante il parto. Interpretano ruoli molto più importanti nei libri successivi, tanto che Leto II che alla fine si trasforma nell’ibrido umanoverme delle sabbie (è complicato) Dio Imperatore di Arrakis. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

