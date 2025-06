Dune | Messiah – Novità Incoraggianti ma occhio alle aspettative

L’attesa per "Dune: Messiah" si fa più intensa, e le parole di Hans Zimmer, il celebre compositore premio Oscar, ci regalano speranze e cautela. Intervistato da Variety durante la première di "F1: The Movie", Zimmer ha confermato i colloqui con Denis Villeneuve e i progressi in corso, ma invita i fan a tenere le aspettative sotto controllo. La saga continua a prendere forma, e le prossime novità promettono di sorprendervi...

Hans Zimmer, il rinomato compositore premio Oscar dietro le colonne sonore dei primi due film di Dune, ha fornito un aggiornamento incoraggiante su Dune: Messiah, pur invitando i fan a moderare le aspettative. Intervistato da Variety durante la première di F1: The Movie, Zimmer ha confermato di aver avuto colloqui con il regista Denis Villeneuve, e che i progressi per il terzo capitolo della saga sono in corso. Tuttavia, ha sottolineato che c'è ancora "molto deserto" da attraversare prima che la produzione possa davvero decollare. Il Percorso di Villeneuve per Dune: Messiah: Tra Passione e Pazienza.

Dune: Messiah, trovati gli interpreti per i figli di Paul e Chani - Le anticipazioni sul cast di Dune: Messiah si fanno sempre più interessanti. Dopo la conferma di Robert Pattinson nel ruolo di Skytale, emergono nuovi dettagli sui giovani protagonisti: Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke saranno i gemelli Leto II e Ghanima, i figli di Paul e Chani.

