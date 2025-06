Due tentate rapine in una notte a Salerno | acciuffato il responsabile

Una notte intensa a Salerno, segnata da due tentativi di rapina sventati e un responsabile prontamente fermato. Il protagonista, A.A., 42enne di Matierno noto alle forze dell’ordine, ora si trova sotto fermo indiziato di delitto per aver cercato di svaligiare il bar “In Piazza” e la stazione di carburante sulla Tangenziale. La città si stringe intorno alla sicurezza, mentre le indagini proseguono per fare piena luce sui fatti.

