Due programmi un solo contractor? Boeing punta al monopolio della sesta generazione Usa

Nel cuore del salone di Parigi-Le Bourget, Boeing si presenta come protagonista assoluto, puntando a conquistare il monopolio della sesta generazione aeronautica americana. Con il recente successo dell’F-47 e la proposta per l’F/A-XX, il gigante dell’aviazione si prepara a dominare sia il cielo che il mare. Due programmi, un solo contractor: il futuro della superiorità aerea statunitense è ormai al suo comando.

Dal salone di Parigi-Le Bourget, Boeing rilancia sul futuro della superioritĂ aerea americana. Dopo aver ottenuto a marzo la commessa per l’F-47, il nuovo caccia di sesta generazione destinato all’US Air Force, il colosso statunitense si propone ora anche per l’FA-XX, il programma navale pensato per sostituire gli FA-18EF imbarcati sulle portaerei. “Assolutamente sì, possiamo farli entrambi”, ha detto Steve Parker, capo della divisione Defense, Space & Security di Boeing. Parole che suonano come una risposta diretta alle perplessitĂ espresse dal segretario della Marina, Carlos Del Toro, secondo cui sarebbe “irrealistico” portare avanti contemporaneamente due programmi di caccia avanzati, alla luce dei limiti attuali in termini di risorse e capacitĂ produttive. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Due programmi, un solo contractor? Boeing punta al monopolio della sesta generazione Usa

In questa notizia si parla di: boeing - sesta - generazione - programmi

F-47: il Pentagono punta su Boeing e silura Lockheed Martin per il caccia di sesta generazione; Boeing vince la gara dell’USAF per il velivolo di 6a generazione F-47 NGAD; Lockheed Martin estromessa dal progetto per il caccia di sesta generazione della Marina Usa.

Droni, sesta generazione e supply chain. Cosa aspettarsi dal Salone di Le Bourget - La prossima settimana, a Parigi Le Bourget, aprirà i battenti la 55sima edizione del Salone Aerospaziale Internazionale dell’Aeronautica e dello Spazio, con cadenza biennale e alternato a quello ingle ... Lo riporta formiche.net

F-47, il nuovo caccia Usa di sesta generazione: «Raggio d'azione di oltre 1.600 km, vola con mille droni al seguito» - Gli Stati Uniti hanno svelato le prime caratteristiche del futuro caccia di sesta generazione F- Da msn.com