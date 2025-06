Due nuovi treni sulla linea Milano-Torino | una corsa in più alla sera e una al mattino

Finalmente siamo stati ascoltati! I consiglieri regionali del PD, Simona Paonessa e Domenico Rossi, annunciano l’introduzione di due nuovi treni sulla tratta Milano-Torino, con fermate anche a Novara. Una corsa al mattino presto e una in serata tardi migliorano il collegamento tra le due città, garantendo più flessibilità e comfort ai pendolari. Un passo avanti importante per la mobilità regionale e il trasporto sostenibile.

