Due nuovi tour in città Palazzo Ducale e la Rocca non avranno più segreti

Se amate scoprire i tesori nascosti di Pesaro, preparatevi a un'estate all'insegna della cultura e delle emozioni. Dal 21 giugno, i nuovi tour guidati renderanno ancora più affascinante la visita al Palazzo Ducale e alla Rocca, svelando segreti e storie millenarie. Con quattro percorsi originali, tra tradizione e innovazione, il vostro viaggio nella storia di Pesaro diventerà un’esperienza indimenticabile. E non finisce qui: le sorprese continuano...

A partire dal prossimo 21 giugno, tornano a disposizione di turisti e pesaresi i tour guidati nei luoghi della cultura della città. E se lo scorso anno, i percorsi disponibili erano due, quest'anno si raddoppia. A fianco dei due tour "Pesaro svelata" e "Pesaro rossiniana" (nomi nuovvi per percorsi vecchi), che prevedono 5 tappe per ognuno nei siti culturali più importanti di Pesaro, si aggiungono, ecco la novità, anche "Scopri Pesaro" e il "Tour del giovedì" che includono visite all'interno di Rocca Costanza e Palazzo Ducale. Anche per quest'anno dunque, grazie ad un accordo con il Demanio, Rocca Costanza tornerà a disposizione dei visitatori, insieme ad oltre 25 siti inseriti nella nuova brochure "Mostre, musei e luoghi della cultura" che contiene informazioni ed orari in vigore da giugno a settembre, presentata ieri dall'amministrazione.

