Due medaglie per l’Alga Atletica Arezzo ai campionati regionali giovanili

Un derby di successi che testimonia il talento e la determinazione della squadra. Due medaglie brillanti, un argento e un bronzo, conquistate con impegno e passione dai giovani atleti dell’Alga Atletica Arezzo ai campionati regionali giovanili. La loro performance non solo arricchisce la stagione all’aperto, ma lascia intravedere un futuro promettente per questi promettenti protagonisti dell’atletica toscana. La strada verso grandi traguardi è appena iniziata.

La stagione all'aperto della società aretina è stata arricchita da un argento di Mattia Falciani e da un bronzo di Flavia Matteucci che, a confronto con coetanei di tutta la Toscana, sono risultati protagonisti di ottime.

medaglie - alga - atletica - arezzo

