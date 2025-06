Due incidenti in tangenziale fra Collegno Torino e Venaria Reale | coinvolti sei veicoli circolazione bloccata

Due incidenti in tangenziale tra Collegno, Torino e Venaria Reale hanno provocato il blocco totale della circolazione, coinvolgendo sei veicoli. La mattina di martedì 17 giugno 2025 si è trasformata in un caos, con due scontri avvenuti quasi contemporaneamente. Il primo, un tamponamento a catena tra tre auto, tra cui una Fiat Tipo, ha aggravato la situazione. La strada resta sotto stretta osservazione mentre le autorità gestiscono l'emergenza.

