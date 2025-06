Due guasti alla linea ferroviaria mandano i treni nel caos ritardi fino a 120 minuti

Due guasti alla linea ferroviaria mandano in tilt il sistema, con ritardi fino a 120 minuti e passeggeri “ostaggio” dei treni. L’ennesima giornata di caos mette in luce le fragilità di un trasporto ormai sotto pressione. La situazione si aggrava, lasciando molti a chiedersi quanto ancora si possa tollerare questa intermittente inefficienza. È ora di trovare soluzioni definitive per garantire un servizio affidabile e puntuale.

Ritardi fino a 120 minuti, persone “ostaggio” dei treni e l’ennesima giornata di passione per il trasporto ferroviario. Due guasti nel giro di poche ore hanno messo in ginocchio pendolari e viaggiatori, in particolare quelli che hanno deciso di utilizzare l’Alta Velocità Guasti in serie Il. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Due guasti alla linea ferroviaria mandano i treni nel caos, ritardi fino a 120 minuti

