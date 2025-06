Due giorni di controlli mirati il telelaser della Locale nelle zone segnalate dai cittadini

Due giorni di controlli mirati con il telelaser a Modena, tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno, coinvolgeranno le zone segnalate dai cittadini per garantire sicurezza stradale. Questi accertamenti, annunciati al fine di sensibilizzare i conducenti sulla velocità, rappresentano un passo concreto per rendere le strade più sicure e responsabili. La Polizia locale invita tutti a rispettare i limiti, perché la sicurezza di ciascuno dipende anche dal comportamento di ognuno.

Tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno è previsto un servizio mirato di controlli sulla velocità dei mezzi da parte della Polizia locale di Modena, con al centro alcune aree segnalate dai cittadini. Questa tipologia di accertamenti, annunciati al fine di sensibilizzare i conducenti delle vetture. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Due giorni di controlli mirati, il telelaser della Locale nelle zone segnalate dai cittadini

In questa notizia si parla di: controlli - locale - segnalate - cittadini

Controlli in un locale di via Garibaldi, sequestrati 40 chili di prodotti ittici e sanzioni per oltre 9 mila euro - Nel weekend appena trascorso, un'operazione della polizia ha portato al sequestro di 40 chili di prodotti ittici in un locale di via Garibaldi, noto per la presenza di giovani.

Ospedale Val Vibrata: il Comitato Civico chiede controlli strutturati e trasparenti A conclusione del primo ciclo di assemblee pubbliche, che hanno registrato una significativa partecipazione da parte dei cittadini, il Comitato Civico a difesa dell’Ospedale Val Vibr Vai su Facebook

Due giorni di controlli mirati, il telelaser della Locale nelle zone segnalate dai cittadini; VELOCITÀ VEICOLI, CONTROLLI MIRATI DI POLIZIA LOCALE SU AREE SEGNALATE DAI CITTADINI; Controlli al Parco Raggio di Sole: la polizia locale di Verona segnala tre persone per invasione di edificio.

VELOCITÀ VEICOLI, CONTROLLI MIRATI DI POLIZIA LOCALE SU AREE SEGNALATE DAI CITTADINI - Tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno è previsto un servizio mirato di controlli sulla velocità dei mezzi da parte della Polizia locale di Modena, con al centro alcune aree segnalate dai cittadini. Da tvqui.it

Forlì, scattano i controlli per il sovraffollamento abitativo, blitz in Corso Mazzini - La Polizia Locale di Forlì, in stretta collaborazione con Questura e Carabinieri, intensifica le operazioni nel centro storico per ... Scrive corriereromagna.it