Due fiori di Stella Alpina sul letto dell’anziana moglie prima di spararle e uccidersi | la tragedia di Angera e il mistero della pistola non registrata

Un gesto simbolico di affetto e memoria, un rituale tra amore e dolore che si insinua nel silenzio dell’ospedale di Angera. Giuseppe Rizzotti, 91 anni, con delicata sacralità, lascia due fiori di Stella Alpina sul letto della moglie prima di compiere un gesto drammatico che scuote la comunità. La tragedia di un amore fino all’ultimo respiro si intreccia con il mistero di una pistola non registrata.

Varese – È lunedì mattina. Giuseppe Rizzotti, 91 anni, entra nell’ospedale di Angera con una vecchia pistola non registrata nascosta tra i vestiti, raggiunge la stanza dove da tempo è ricoverata sua moglie, Anna Adele Castoldi, compagna di tutta la vita. Ha fatto quella stessa molte, moltissime volte nelle settimane precedenti, per andare a trovarla. L’anziano si avvicina al letto e vi posa sopra due fiori di Stella Alpina. Poi estrae la pistola: prima spara a lei, alla testa, poi si spara, mettendo fine alla vita di entrambi. Il contesto del delitto avvenuto il 16 giugno in provincia di Varese è avvolto dalla disperazione di una situazione che, ipotizzano gli inquirenti, l’uomo non fosse più in grado di gestire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it