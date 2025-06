Due esperte spiegano cosa fare a casa per ottenere una pelle di seta e per quanto tempo comodamente fai da te

Scopri i segreti delle due esperte per ottenere una pelle di seta comodamente a casa, affrontando l’estate con sicurezza e stile. Dalla scelta del metodo di depilazione più adatto ai consigli su cura e preparazione della pelle prima e dopo l’epilazione, tutto ciò che ti serve per risultati duraturi e impeccabili. Perché una pelle liscia e sana richiede attenzione quotidiana, e ora puoi imparare come farla diventare il tuo personale rituale di bellezza.

T rovare il proprio personalissimo metodo di depilazione, che garantisca una pelle liscia a lungo, in estate è fondamentale. Ma anche curare la pelle prima e dopo la rimozione dei peli lo è ancora di più. Due esperte aiutano a orientarsi fra vari metodi fai da te, spiegando come agiscono e come prolungare il risultato. In più, fanno chiarezza su alcuni falsi miti. Scrub corpo: caratteristiche, benefici e come usarlo X Leggi anche › Dermalshaving: cos’è e la depilazione viso (e perché è di tendenza) › Depilazione con rasoio: i segreti per evitare irritazioni, tagli e peli incarniti Depilazione a casa: rasoio e crema depilatoria. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Due esperte spiegano cosa fare a casa per ottenere una pelle di seta (e per quanto tempo), comodamente fai da te

