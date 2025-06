Due Argenti per l’AS Hwarangdo Abruzzo al Torneo Open Fight in the Farm di Ozzano dell’Emilia

Due argenti conquistati, ancora una volta, testimoniano la determinazione e la crescita dell’A.S. Hwarangdo Abruzzo al Torneo Open “Fight in the Farm”. La scuola di arti marziali di Marina di San Vito Chietino si conferma protagonista nel panorama sportivo, portando a casa risultati di prestigio nel Taekwondo e Pugilato. Questo evento rappresenta un importante stepping stone nel percorso di sviluppo dei nostri giovani talenti, pronti a scrivere nuove sfide e successi.

