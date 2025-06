Due annegati in 48 ore trovato il corpo di Serghei | Ora l’esercito sulle rive

due giovani annegati in sole 48 ore, il corpo di Serghei Fortuna è stato trovato nelle acque di Cassano d’Adda, mentre l’esercito si mobilita sulle rive. Un tragico scherzo del destino che ha spezzato la vita di un ragazzo di soli 17 anni nel cuore di un pomeriggio di sole. La comunità è sotto shock, e le autorità intensificano i controlli per prevenire altre tragedie. La vicenda ci ricorda quanto la leggerezza possa costare cara.

Cassano d’Adda (Milano) – Uno scherzo crudele del destino, quel cognome che passa di bocca in bocca mentre la voce si spezza e gli occhi si inumidiscono davanti a un ragazzo di 17 anni morto in un pomeriggio di sole. Un bagno nel canale del linificio a Cassano gli è costato la vita. Una leggerezza in un punto vietato, addirittura la proprietà del bacino lì è privata, e domenica non avrebbe dovuto esserci nessuno. E invece Serghei Fortuna, lo studente non ancora maggiorenne che viveva a poche centinaia di metri, era andato con un gruppetto di coetanei a cercare ristoro alla canicola precoce che non dà tregua in questi giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it