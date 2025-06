DS Lazio Fabiani | Rovella? C’è una clausola! Ripartire dai migliori

Il mercato si infiamma: la Lazio si prepara a ripartire con nuove strategie e una clausola speciale per Nicolò Rovella, un nome caldo tra le pretendenti. Mentre Fabiani avvisa l’Inter e gli altri su questa pedina chiave, il club biancoceleste rilancia sotto la guida di Sarri, pronto a riscrivere il futuro dei suoi talenti. Una scelta forte, un nuovo inizio: tutto questo per ripartire dai migliori e puntare in alto.

Il DS della Lazio Fabiani avvisa l’Inter e le altre pretendenti in merito alla posizione di Nicolò Rovella. Il regista piace ai nerazzurri per l’eventuale dopo Calhanoglu. BIG NON IN VENDITA – La Lazio ha avviato un nuovo percorso, dopo l’addio di Marco Baroni. Claudio Lotito ha deciso di richiamare Maurizio Sarri. Nel frattempo, il direttore sportivo Angelo Mariano Fabiani, su Rai Due, ha parlato così dei vari giocatori della sua squadra: « Nessuno dei big è sul mercato, non ci priveremo di nessuno tra quei calciatori sui quali stiamo costruendo il nostro percorso. Vogliamo ripartire con i migliori, non vogliamo smantellare e valuteremo le diverse proposte che ci stiamo arrivando ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - DS Lazio Fabiani: «Rovella? C’è una clausola! Ripartire dai migliori»

Lazio, la firma di Sarri è già arrivata: Fabiani lo conferma in un video

Fabiani: Nessuna intenzione di cedere Zaccagni; Rovella ha una clausola, dipendesse dalla Lazio non partirebbe; Su Tchaouna stiamo valutando.

Lazio, Fabiani: "Non vogliamo cedere i nosti pezzi pregiati. Rovella? Ha una clausola e non possiamo farci nulla"

Lazio, Fabiani rassicura Sarri: "Ripartire dai migliori, i big non sono sul mercato"