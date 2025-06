Droni a vela per sorvegliare il Mar Baltico | ecco le barche Voyager sentinelle dell’acqua

Nel cuore del Mar Baltico, un'innovazione rivoluzionaria sta prendendo vita: droni a vela autonomi, le Voyager, che solcano le acque come sentinelle silenziose. Questi robot marittimi, con la loro eleganza e tecnologia avanzata, rappresentano il futuro della sorveglianza. Sono barche a vela senza equipaggio, progettate per garantire sicurezza e monitoraggio continuo. Scopriamo insieme come queste innovative sentinelle stanno trasformando il panorama marittimo danese.

Copenaghen, 17 giugno 2025 – Ad un primo sguardo, sembrano comuni barche a vela con il vessillo bianco e rosso danese gonfiato dal vento. Ma a bordo non c’è alcun equipaggio. Perché? Semplice: sono droni marittimi autonomi progettati per operazioni di sorveglianza. Ecco di cosa si tratta Le barche a vela robot ‘Voyagers’. Le forze armate danesi hanno avviato una fase di sperimentazione di tre mesi con quattro imbarcazioni robotiche a vela, battezzate ‘Voyagers’. Realizzate dalla società californiana Saildrone, queste unità da 10 metri navigheranno in modo autonomo nelle acque del Baltico e del Mare del Nord, zone ad alta tensione strategica da quando è iniziata l’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Droni a vela per sorvegliare il Mar Baltico: ecco le barche Voyager, sentinelle dell’acqua

