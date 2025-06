Droga nascosta nelle fessure dei muri arrestato spacciatore a Gubbio

Un'operazione sorprendente quella svolta dai Carabinieri di Gubbio, che hanno smascherato un traffico di droga nascosta nelle fessure dei muri. La scoperta di 14 dosi di cocaina e l'arresto di un giovane albanese di 26 anni dimostrano ancora una volta come la prevenzione sia fondamentale per tutelare la nostra comunità . Scopriamo insieme i dettagli di questa intensa operazione anti-droga e le strategie di contrasto messe in atto dalle forze dell'ordine.

I Carabinieri del Radiomobile di Gubbio hanno arrestato un 26enne albanese per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente trovato in possesso di 14 dosi di cocaina. Il ragazzo, non residente in Italia, ma già pregiudicato, è stato notato dai militari nel corso di un servizio in.

