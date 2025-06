Droga importata dall' Olanda il carabiniere svela i retroscena dell' indagine

Un’immagine chiarissima di come le forze dell’ordine siano sempre in prima linea nella lotta contro lo spaccio internazionale. In un’intervista esclusiva, il carabiniere svela i retroscena di un’indagine che ha portato al sequestro di 3 chilogrammi di cocaina provenienti dall’Olanda, evidenziando l’importanza del lavoro di squadra e della collaborazione internazionale. La cronaca si fa più vicina, mentre si svelano i dettagli che fanno luce su una rete criminale complessa e pericolosa.

"Abbiamo ricevuto la soffiata che la droga veniva importata dall'Estero e ci hanno segnalato Massimo Laudato. Lo abbiamo pedinato e lo abbiamo bloccato su un flexibus provebiente dall'Olanda. Aveva con sè un trolley e all'interno abbiamo trovato 3 chilogrammi di cocaina". Sono le dichiarazioni.

